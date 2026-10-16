तीन साल, 2 हजार भूखे पेट और संजना की सेवा, किशनगंज में जरूरतमंदों के लिए बनीं उम्मीद की किरण

संवाद सहयोगी,किशनगंज। "किसी भूखे को भोजन कराना केवल एक तात्कालिक मदद नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी और पवित्र सेवा है।" इसी मूल भावना को अपने जीवन का संकल्प बनाकर किशनगंज की संजना कुमारी पिछले तीन वर्षों से समाज के गरीब, दलित, पीड़ित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच निस्वार्थ भोजन सेवा में जुटी हुई हैं।

इस अवधि के दौरान वह अब तक दो हजार से अधिक जरूरतमंदों को अपने हाथों से भोजन करा चुकी हैं। उनका यह अनवरत प्रयास सामाजिक संवेदना, परोपकार और मानवीय मूल्यों को जीवंत करने की दिशा में एक बेहद प्रेरक पहल बनकर उभरा है।

संजना के लिए यह भोजन सेवा महज खाना बांटने का कोई औपचारिक कार्य नहीं है, बल्कि हाशिए पर मौजूद जरूरतमंद लोगों के उदास चेहरों पर सुकून और मुस्कान लाने की एक दिल से की गई कोशिश है। वह मुख्य रूप से समाज के उस अति-वंचित तबके के बीच काम कर रही है।

जहां आज भी चरम आर्थिक तंगी के कारण लोगों को अपने परिवार की दो वक्त की बुनियादी भोजन संबंधी जरूरतें पूरी करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे बेबस लोगों तक पौष्टिक भोजन पहुंचाकर वह उनके जीवन में राहत, सुरक्षा और अपनत्व का अहसास करा रही हैं।

इच्छाशक्ति और सेवा भाव से बदला परिदृश्य पिछले तीन वर्षों से बिना किसी रुकावट के जारी इस सेवा अभियान के माध्यम से संजना कुमारी ने यह साबित कर दिया है कि समाज में बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमेशा विशाल संसाधनों या भारी बजट की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके लिए केवल एक मजबूत इच्छाशक्ति और संवेदनशील हृदय की जरूरत होती है। उनकी निष्ठा और लगन को देखकर अब स्थानीय लोग भी उनके इस मानवीय कार्य की सराहना कर रहे हैं।