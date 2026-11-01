जिनेवा के बाद अब दक्षिण अफ्रीका में चमकेंगी बिहार की रोशनी परवीन, 190 देशों के बीच करेंगी भारत का नेतृत्व

सुभजीत शेखर, किशनगंज। सीमांचल की बेटी रोशनी परवीन ने अपनी प्रतिभा, संघर्ष और सामाजिक प्रतिबद्धता के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक और उपलब्धि हासिल की है।

दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 3 से 6 नवंबर तक आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित वन यंग वर्ल्ड समिट-2026 में वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके चयन से किशनगंज सहित पूरे सीमांचल और बिहार में खुशी का माहौल है।

इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 190 से अधिक देशों के युवा नेतृत्वकर्ता शामिल होंगे। यहां महिला अधिकार, बाल संरक्षण, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक न्याय जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विभिन्न देशों के युवा अपने अनुभव साझा करेंगे और सामाजिक बदलाव के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विचार रखेंगे।