जागरण संवाददाता, किशनगंज। कोचाधामन के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) नागेंद्र कुमार को गंभीर अनियमितताओं और कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया।

बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 27 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश दिया है। उनके विरुद्ध कार्यालय संचालन, पर्यवेक्षण, वित्तीय एवं क्रय प्रक्रिया में लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा पद के दुरुपयोग के आरोप सामने आए हैं।

जांच में पाई गई अनियमितता विभागीय अधिसूचना के अनुसार, बिहार विधानसभा के सदस्य सरवर आलम की ओर से समर्पित परिवाद तथा अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, किशनगंज की जांच रिपोर्ट के आधार पर मामला सामने आया था। इसके अलावा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, किशनगंज की रिपोर्ट और अभिलेखों की भी समीक्षा की गई। जांच में नागेंद्र कुमार का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया। जांच में कई गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। इनमें पोषण अभियान के आवंटन की राशि एक माह बाद भी निकासी नहीं होना, सामान्य रोकड़ बही में लगभग पांच करोड़ रुपये अग्रिम तथा एक करोड़ रुपये की अव्यवहृत राशि लंबित रहना शामिल है।