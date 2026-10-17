किशनगंज में हुनर से रोजगार की तैयारी, RSETI में मोमबत्ती निर्माण सीखेंगी महिलाएं, खुलेगा कमाई का रास्ता

संवाद सहयोगी, किशनगंज। दीपावली के पावन त्योहार पर बाजार में मोमबत्तियों की होने वाली भारी मांग अब ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और कमाई का बड़ा अवसर बनने जा रही है।

इसी संभावना को जमीनी स्तर पर स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से किशनगंज स्थित आरसेटी (RSETI) में मोमबत्ती निर्माण विषयक विशेष व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम का संयुक्त उद्घाटन जीविका के एलएचएस (LHS) उदय कुमार पटेल, संस्थान के फैकल्टी अजमल यजदानी एवं सुभाष कुमार मंडल ने दीप प्रज्वलित कर किया।

कम पूंजी में घर से ही शुरू होगा नया कारोबार

समारोह को संबोधित करते हुए जीविका के एलएचएस उदय कुमार पटेल ने कहा कि हुनर और निरंतर मेहनत के बल पर ग्रामीण महिलाएं तथा युवा अपनी आर्थिक स्थिति में व्यापक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने बताया कि मोमबत्ती निर्माण एक ऐसा हुनर है, जिसमें बेहद कम पूंजी लगाकर भी एक सफल लघु व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है।

दीपावली, छठ पूजा सहित अन्य त्योहारों और वर्ष भर होने वाले मांगलिक आयोजनों में मोमबत्तियों की मांग बनी रहती है। ऐसे में प्रशिक्षण प्राप्त कर सहभागी महिलाएं और युवा सीधे अपने घर से ही उत्पादन शुरू कर आय का बेहतर साधन विकसित कर सकते हैं।

गुणवत्ता, पैकेजिंग और बाजार की समझ पर विशेष ध्यान उदय कुमार पटेल ने प्रतिभागियों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि केवल उत्पाद तैयार कर लेना ही सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि बाजार में टिके रहने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता, आकर्षक पैकेजिंग और वर्तमान बाजार की मांग को समझना बेहद अनिवार्य है।

इन व्यावसायिक पहलुओं को ध्यान में रखकर छोटे पैमाने पर शुरू किया गया यह मोमबत्ती निर्माण का कार्य भी आने वाले समय में एक बड़े और सफल उद्यम का रूप ले सकता है। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों से पूरे मनोयोग से तकनीकी बारीकियां सीखने का आह्वान किया।