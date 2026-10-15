किशनगंज की भारती ठाकुर को मिली राष्ट्रीय पहचान, पर्यावरण और डिजिटल शिक्षा के जरिए बदल रहीं गांव की तस्वीर

संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। ठाकुरगंज प्रखंड के भातगांव पंचायत अंतर्गत गलगलिया सहनी टोला निवासी भारती ठाकुर आज क्षेत्र की बेटियों और युवाओं के लिए एक मजबूत प्रेरणास्रोत बनकर उभरी हैं।

भारती ठाकुर ने अपनी असाधारण सामाजिक प्रतिबद्धता, नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव के बल पर यह साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और सकारात्मक सोच हो, तो ग्रामीण परिवेश से निकलकर भी समाज में व्यापक और सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

नदी संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, डिजिटल शिक्षा और जनकल्याणकारी सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भूमिका ने उन्हें ठाकुरगंज ही नहीं, बल्कि पूरे किशनगंज जिले में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। नदी मित्र अभियान और पर्यावरण संरक्षण भारती ठाकुर को नेशनल यूथ क्लाइमेट कंसोर्टियम (NYCC) के अंतर्गत पूरे बिहार से चयनित एकमात्र एनवाईसीसी फेलो के रूप में जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला है। इसके तहत वे वर्तमान में 'नदी मित्र अभियान' का नेतृत्व कर रही हैं।

उनके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को नदी संरक्षण, जल बचाव, स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में क्षेत्र में लगातार जागरूकता रैलियां, स्वच्छता कार्यक्रम और संवाद सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के मोर्चे पर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का उनका यह प्रयास सामाजिक नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती निर्णायक भूमिका को भी रेखांकित करता है। डिजिटल शिक्षा और तकनीकी कौशल से आत्मनिर्भरता भारती का मानना है कि महिलाओं और युवतियों को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी कौशल का होना भी अनिवार्य है। इसी दूरदर्शी सोच के साथ वे 'प्रोजेक्ट पोटेंशियल' संस्थान से जुड़कर 'स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग' कार्यक्रम के तहत ठाकुरगंज क्षेत्र की 70 जरूरतमंद युवतियों को 21 माह का आवासीय एवं निःशुल्क कंप्यूटर कोडिंग प्रशिक्षण दिलाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

इस अनूठी पहल से ग्रामीण अंचल की बेटियों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जुड़ने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। कोडिंग और उन्नत कंप्यूटर कौशल सीखकर ये युवतियां भविष्य में रोजगार के नए अवसर पाकर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ सकेंगी।