मुंबई बांद्रा में नेत्रहीन महिला से चेन-मोबाइल छीन ट्रेन से भाग रहा था बंगाल का बदमाश, किशनगंज स्टेशन पर RPF ने पकड़ा

संवाद सहयोगी, किशनगंज। Kishanganj RPF Arrests Snatcher from Mumbai: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बांद्रा (पूर्व) इलाके में एक दृष्टिबाधित महिला से सोने की चेन और मोबाइल फोन छीनकर ट्रेन के रास्ते फरार हुए शातिर आरोपित को किशनगंज रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस से मिले सटीक तकनीकी और खुफिया इनपुट के आधार पर आरपीएफ की टीम ने ट्रेन में सघन तलाशी अभियान चलाकर आरोपित को दबोच लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया।

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर का रहने वाला है आरोपित गिरफ्तार आरोपित की पहचान पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के दालकोला थाना क्षेत्र अंतर्गत धापीटोला निवासी मोहम्मद शकील (25 वर्ष), पिता मोहम्मद इस्लाम के रूप में हुई है। उसके विरुद्ध मुंबई के निर्मल नगर थाने में नौ नवंबर 2026 को कांड संख्या 977/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 304 (छिनतई) में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह ट्रेन पकड़कर अपने गृह राज्य पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में था।

मुंबई पुलिस से मिली सूचना, तस्वीर के आधार पर हुई पहचान आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार, 10 नवंबर की रात करीब 8:58 बजे मुंबई के निर्मल नगर थाने से किशनगंज आरपीएफ पोस्ट को सूचना दी गई कि उक्त लूटकांड का आरोपित ट्रेन संख्या 11031 अप से यात्रा कर रहा है। सूचना मिलते ही किशनगंज आरपीएफ के अधिकारी और जवान अलर्ट मोड में आ गए।

11 नवंबर को जैसे ही ट्रेन किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंची, आरपीएफ जवानों ने बोगियों की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया। मुंबई पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीर के आधार पर आरोपित की सटीक पहचान कर उसे मौके से हिरासत में ले लिया गया।