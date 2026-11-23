जागरण संवाददाता, किशनगंज। भारत-नेपाल सीमा से सटे किशनगंज जिले के 29 गांवों की तस्वीर बदलने की तैयारी है।

इन गांवों में सड़क, पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत प्रशासन ने विकास योजनाओं को गति देने की पहल की है।

जिले के तीन प्रखंडों के 29 गांवों को इस कार्यक्रम के लिए चिह्नित किया गया है। इनमें टेढ़ागाछ प्रखंड के नौ, दिघलबैंक के 12 और ठाकुरगंज के आठ गांव शामिल हैं। इन गांवों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित निगरानी के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

सोमवार को जिला पदाधिकारी नवीन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास और सीमा सुरक्षा में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

डीएम ने कहा कि सीमावर्ती गांवों के युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना कार्यक्रम की प्रमुख प्राथमिकता है। युवाओं की रुचि और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

इसके लिए आरसेटी और जीविका के माध्यम से ऑटोमोबाइल, ड्राइविंग, एयर कंडीशनर एवं फ्रिज रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई मशीन संचालन और अगरबत्ती निर्माण जैसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

संबंधित अधिकारियों को इसकी कार्ययोजना तैयार कर निर्धारित समय-सीमा में प्रशिक्षण शुरू कराने का निर्देश दिया गया।

पेयजल, सड़क और बिजली पर रहेगा जोर

चयनित गांवों में सड़क और संपर्क पथों का निर्माण, नल-जल योजना से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता तथा विद्युत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने को कहा गया।

इसके अलावा पात्र परिवारों के आयुष्मान भारत कार्ड और राशन कार्ड बनाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ने तथा मत्स्य पालन, सुअर पालन और सोलर पैनल से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया।

बैठक में विकास योजनाओं के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा हुई। एसपी संतोष कुमार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के साथ बेहतर समन्वय और विश्वास का वातावरण बनाने पर जोर दिया।

उन्होंने सीमा सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा सीमा प्रबंधन में स्थानीय नागरिकों की सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई।

डीएम ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में डीडीसी प्रदीप कुमार झा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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