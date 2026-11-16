बिहार में छठ पर मिटी भारत-नेपाल की सरहदें, दोनों देशों के व्रतियों ने एक ही नदी में की पूजा

संवाद सूत्र, गलगलिया (किशनगंज)। भारत और नेपाल की साझा सीमा पर बहने वाली मेची नदी सोमवार की सुबह आस्था और भाईचारे की अनूठी गवाह बनी।

नदी के दोनों तटों पर भारत और नेपाल के श्रद्धालुओं ने एक साथ उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर चार दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन किया।

गलगलिया सहित नेपाल के सीमावर्ती इलाकों से बड़ी संख्या में व्रती और श्रद्धालु मेची नदी के घाटों पर पहुंचे। दोनों देशों के लोगों ने एक ही नदी के तट पर छठी मइया की आराधना कर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

सुबह से ही मेची नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। सिर पर पूजन सामग्री से सजे दउरा और हाथों में फलों से भरे सूप लेकर पहुंचे व्रतियों ने पूरे विधि-विधान से भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया।