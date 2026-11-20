जागरण संवाददाता, किशनगंज। Kishanganj Barelvi Deobandi Nikah Dispute बिहार के सीमांचल से उठा बरेलवी-देवबंदी विवाद अब तूल पकड़ चुका है। किशनगंज स्थित अर्राबाड़ी में एक निकाह टूटने से शुरू हुआ यह टकराव दो परिवारों के दायरे से निकलकर दोनों विचारधाराओं के धर्मगुरुओं के बीच खुली धार्मिक बहस की चुनौती तक पहुंच गया है। सीमावर्ती पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर तक फैले इस विवाद ने देशभर में हो रही अंतर-मसलक (पंथ) शादियों और आने वाली पीढ़ियों की धार्मिक वैधता पर एक नई बहस छेड़ दी है।

अर्राबाड़ी में निकाह टूटने और वायरल वीडियो से भड़का विवाद जानकारी के अनुसार, अर्राबाड़ी में निकाह कराने पहुंचे बरेलवी मौलाना ने कथित तौर पर देवबंदी धर्मगुरुओं को काफिर कहा था और देवबंदी युवती पर निकाह से पूर्व बरेलवी पंथ को मानने व देवबंदी धर्मगुरुओं को काफिर कहने का दबाव डाला था। युवती ने ऐसा करने से साफ मना करते हुए निकाह से इनकार कर दिया था। इसके बाद पहले माफी मांगने और फिर दबाव में माफी मंगवाने के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने से मामला चर्चा का विषय बन गया।

दोनों पक्षों ने स्वीकार की बहस की चुनौती, 7 दिनों में मांगे दो जवाब गुरुवार को देवबंदी उलेमा की ओर से मुफ्ती मुनाजिर हुसैन काशमी सामने आए। उन्होंने धार्मिक बहस की चुनौती स्वीकार करते हुए बरेलवी पक्ष से सात दिनों के भीतर दो सवालों के जवाब मांगे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बरेलवी मौलाना दोनों पक्षों के निकाह को अवैध बता रहे हैं, तो बताएं कि देवबंदी और बरेलवी विचारधारा के लोगों के बीच पहले से हुए निकाह के बारे में क्या कहेंगे और ऐसे दंपतियों, उनके बच्चों व आने वाली पीढ़ियों की स्थिति क्या होगी? दूसरी ओर, बरेलवियों की ओर से इस्लामपुर उलेमा परिषद ने भी बैठक कर धार्मिक बहस की चुनौती स्वीकार कर ली है और बहस की तैयारी की बात कही है।

मतभेदों को काफिर कहने तक ले जाना गलत— कारी इसहाक गोरा इस पूरे प्रकरण पर देवबंद (सहारनपुर) में जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक कारी इसहाक गोरा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि धार्मिक मतभेदों को व्यक्तिगत रिश्तों और सामाजिक विवाद का रूप देना उचित नहीं है। किसी भी धार्मिक मसले पर असहमति होने का अर्थ यह नहीं कि किसी को काफिर कहकर उसकी धार्मिक पहचान पर सवाल उठाए जाएं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्लाम की शिक्षाएं किसी भी व्यक्ति को बिना ठोस आधार के दूसरे पर गंभीर धार्मिक आरोप लगाने की अनुमति नहीं देतीं। असहमति हो तो उसका जवाब तर्क और ज्ञान के आधार पर दिया जाना चाहिए, न कि अपमानजनक शब्दों के जरिए।