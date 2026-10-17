Bihar MLC Election: कोसी स्नातक क्षेत्र में 23 को वोटिंग, किशनगंज के 8 केंद्रों पर 3554 मतदाता करेंगे वोट

जागरण संवाददाता, किशनगंज। बिहार विधान परिषद के 06-कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन को लेकर किशनगंज जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं।

जिले के आठ मतदान केंद्रों पर कुल 3554 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 2898 पुरुष और 656 महिला मतदाता शामिल हैं। मतदान 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा। मतगणना 27 अक्टूबर को निर्धारित है।

शुक्रवार को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी परवीन जहां की अध्यक्षता में समाहरणालय में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें निर्वाचन कार्यक्रम, मतदान प्रक्रिया, मतपत्र पर अधिमानता अंकित करने के तरीके और मतदाताओं की पहचान के लिए मान्य दस्तावेजों की जानकारी दी गई। साथ ही निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कोचाधामन में सर्वाधिक मतदाता जिले के आठ मतदान केंद्रों में सबसे अधिक 852 मतदाता कोचाधामन प्रखंड में हैं। इनमें 748 पुरुष और 104 महिला मतदाता शामिल हैं। ठाकुरगंज में 541, बहादुरगंज में 521, पोठिया में 347 और दिघलबैंक में 323 मतदाता हैं। टेढ़ागाछ में 214, किशनगंज प्रखंड में 182 तथा किशनगंज अनुमंडल के मतदान केंद्र पर 574 मतदाता निर्धारित हैं। ईवीएम के बजाय मतपत्र से होगा मतदान बैठक में बताया गया कि कोसी स्नातक निर्वाचन में मतदान की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव से अलग होगी। इसमें ईवीएम के बजाय मतपेटी और मतपत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। मतदाता को अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम के सामने अधिमानता क्रम में अंक लिखना होगा। पहली पसंद के अभ्यर्थी के सामने अंक एक लिखना अनिवार्य है। अन्य अभ्यर्थियों के सामने दो, तीन और आगे के अंक अपनी पसंद के अनुसार लिखे जा सकते हैं। हालांकि, पहली पसंद के अतिरिक्त अन्य अधिमानताएं देना अनिवार्य नहीं है। मतपत्र पर अंकित करने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से उपलब्ध कराई गई इंटीग्रेटेड वायलेट स्केच पेन का ही इस्तेमाल करना होगा। किसी अन्य कलम या पेंसिल से अंकित मतपत्र अवैध हो सकता है। इसी तरह पहली अधिमानता एक से अधिक अभ्यर्थियों के सामने अंकित करने, अंक के स्थान पर शब्द लिखने, सही या क्रॉस का निशान लगाने अथवा मतपत्र पर नाम, हस्ताक्षर या पहचान संबंधी कोई चिह्न बनाने पर मतपत्र अस्वीकृत किया जा सकता है। इस चुनाव में मॉक पोल और नोटा का प्रावधान नहीं है।