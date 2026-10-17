अररिया के 5.60 लाख बच्चों के खाते में पैसे भेजेगी सरकार, स्कूल में 75 प्रतिशत की अटेंडेंस अनिवार्य

अफसर अली, अररिया। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पांच लाख 60 हजार से अधिक विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) आधारित योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके तहत छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल सहित अन्य योजनाओं की राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

हालांकि, इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों की 75 फीसदी उपस्थिति जरूरी है। इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने जिले के सभी विद्यालयों से विद्यार्थियों की उपस्थिति से संबंधित रिपोर्ट मांगी थी। विभाग के अनुसार, अधिकांश स्कूलों ने रिपोर्ट उपलब्ध करा दी है, जबकि कुछ विद्यालयों और मदरसों की रिपोर्ट अब भी लंबित है। डीपीओ योजना एवं लेखा ने शनिवार को बताया कि जिले के करीब 99 फीसदी विद्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। दस विद्यालयों की रिपोर्ट बीईओ स्तर से अनुमोदन के लिए लंबित है। इसका निष्पादन भी जल्द हो जाएगा। पांच मदरसों से रिपोर्ट नहीं मिली है। 15 अक्टूबर की रिपोर्ट में 153 स्कूल थे लंबित विभाग की ओर से 15 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार, जिले में कुल 2,189 विद्यालयों में से 2,036 ने 75 फीसदी विद्यार्थी की उपस्थिति से संबंधित रिपोर्ट जमा की थी।

153 विद्यालयों की रिपोर्ट लंबित थी। जिले के सरकारी स्कूलों में कुल 5,63,763 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज है। इसमें मदरसा और संस्कृत विद्यालय भी शामिल हैं। इनमें से 5,26,870 विद्यार्थियों का आंकड़ा रिपोर्ट में दर्ज किया गया था। अब विभाग का कहना है कि करीब 99 फीसदी विद्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। रानीगंज के सभी विद्यालयों ने दी रिपोर्ट प्रखंडवार आंकड़ों पर नजर डालें तो रानीगंज में रिपोर्ट जमा करने के मामले में सभी विद्यालयों ने जानकारी उपलब्ध कराई थी। यहां कुल 302 विद्यालयों में 77,251 विद्यार्थी नामांकित हैं। नरपतगंज प्रखंड में 253 विद्यालयों में से 240 ने रिपोर्ट जमा की थी।