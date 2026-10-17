70 साल की रीना रानी कागजों में 'मृत', हकीकत में कोर्ट में जाकर दान किए 20 लाख रुपये; खगड़िया में फर्जीवाड़ा

मुकेश, खगड़िया। खगड़िया में एक मसोमात (विधवा) की करोड़ों की संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से 11 महीने पहले उन्हें जीवित रहते मृत घोषित कर दिया गया।

एडीएम खगड़िया के न्यायालय में महिला को मृत घोषित कर जमीन पर दावेदारी को लेकर केस भी दर्ज करा दिए गए। वहीं, अंचलाधिकारी खगड़िया के यहां एडीएम न्यायालय में दर्ज केस का हवाला देकर आपत्ति भी लगा दी।

दो दिन पहले ही अंचलाधिकारी खगड़िया द्वारा मामले की सुनवाई की गई है। हैरान कर देने वाली यह घटना जिला मुख्यालय से सटे बछौता गांव की है। मामला प्रकाश में आने के बाद से प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है।

एडीएम के न्यायालय में मृत घोषित कर दी गई वरीय अधिवक्ता स्व. परमानंद प्रसाद प्रभाकर की विधवा 70 वर्षीय रीना रानी प्रभाकर भी हैरान हैं। उन्होंने बताया कि उनके पति स्वर्ग सिधार गए। बेटा और बेटी की भी दर्दनाक मौत हो गई। पहले ही उनकी करोड़ों की संपत्ति हथियाने को लेकर उनकी हत्या तक का कुछ लोग प्रयास करते रहे और उनके जीवित रहते ही उन्हें मार दिया गया। बताया कि बजाप्ता नकल निकालकर संबंधित को इस कुकृत्य का सजा दिलाने के लिए वह कानूनी लड़ाई लड़ेगी।

आठ अगस्त को महिला ने की जमीन की रजिस्ट्री एडीएम के न्यायालय में 19 नवंबर 2025 को दायर वाद संख्या 67/25-26 में मृत घोषित कर दिए रीना रानी प्रभाकर ने आठ अगस्त 2026 को जिला अबर निबंधक खगड़िया के यहां उपस्थित होकर अपनी जमीन की बिक्री की।

उसी दिन अपने वकील पति की याद को जीवित रखने के उद्देश्य से अधिवक्ता संघ खगड़िया को पुस्तकालय निर्माण हेतु 20 लाख दान भी दिया। इसको लेकर व्यवहार न्यायालय परिसर में उस दिन समारोह भी आयोजित किया गया था। रीना रानी प्रभाकर द्वारा रजिस्ट्री की गई जमीन की दाखिल खारिज को लेकर अंचलाधिकारी खगड़िया के यहां बाद लाया गया। जिसमें एडीएम के न्यायालय में मृत घोषित रीना रानी प्रभाकर के कागजात देकर आपत्ति की गई। अंचलाधिकारी खगड़िया द्वारा दो दिन पहले मामले की सुनवाई भी की गई। क्या है मामला बछौता गांव के ही राजेंद्र प्रसाद जायसवाल व उनके पुत्र अमित कुमार द्वारा एडीएम के न्यायालय में दाखिल खारिज रिविजन केस नंबर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन केस नंबर 67/25-26, दिनांक 19 नवंबर 2025 को दायर किया गया।