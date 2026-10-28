खगड़िया होकर पंजाब से सहरसा के लिए चलेंगी दो जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें, चेक करें शेड्यूल

जागरण संवाददाता, खगड़िया। दिवाली व छठ पर्व के दौरान ट्रेनों में भीड़ की संभावना व यात्रियों की सुविधा को लेकर रेलवे की ओर से कई विशेष ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की जा रही है।

पूजा के दौरान पंजाब से बिहार आने-जाने वाले लोगों की सुविधा को लेकर लुधियाना से खगड़िया व मानसी होते हुए सहरसा के लिए दो जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। जिससे खगड़िया व कोसी क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होगी।