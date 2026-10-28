खगड़िया होकर पंजाब से सहरसा के लिए चलेंगी दो जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें, चेक करें शेड्यूल
रेलवे ने दिवाली और छठ पर्व के लिए पंजाब और बिहार के बीच दो जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा ...और पढ़ें
HighLights
दिवाली-छठ के लिए दो जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें।
लुधियाना/सरहिंद से सहरसा तक खगड़िया मार्ग से।
पंजाब-बिहार यात्रियों को मिलेगी विशेष सुविधा।
जागरण संवाददाता, खगड़िया। दिवाली व छठ पर्व के दौरान ट्रेनों में भीड़ की संभावना व यात्रियों की सुविधा को लेकर रेलवे की ओर से कई विशेष ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की जा रही है।
पूजा के दौरान पंजाब से बिहार आने-जाने वाले लोगों की सुविधा को लेकर लुधियाना से खगड़िया व मानसी होते हुए सहरसा के लिए दो जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। जिससे खगड़िया व कोसी क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होगी।
पहली स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 04656 लुधियाना-सहरसा आरक्षित स्पेशल ट्रेन लुधियाना से 6, 9 और 11 नवंबर को चलेगी।
वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 04655 सहरसा–लुधियाना स्पेशल ट्रेन सहरसा से 8, 11 और 13 नवंबर को चलेगी। इस ट्रेन में जनरल, स्लीपर और थर्ड एसी श्रेणी के कोच होंगे।
वहीं एक अनारक्षित स्पेशल ट्रेन भी चलेगी। गाड़ी संख्या 04528 सरहिंद से 5, 9 और 12 नवंबर को चलेगी, जबकि गाड़ी संख्या 04527 सहरसा से 6, 10 और 13 नवंबर को रवाना होगी।
यह ट्रेन केवल जनरल कोच के साथ चलेगी। इसका रूट मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, बेगूसराय और खगड़िया होकर निर्धारित किया गया है।
पर्व के दौरान इन दो स्पेशल ट्रेनों के परिचालन से पंजाब और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। खासकर खगड़िया और कोसी क्षेत्र के यात्रियों के लिए यह काफी सुविधाजनक साबित होगी।
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