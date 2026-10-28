जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर सांतरागाछी और खातीपुरा (जयपुर) के बीच चलने वाली नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का 4 नवंबर से नियमित परिचालन होगा।

यह ट्रेन खड़गपुर-टाटानगर-रांची-लातेहार-डालटनगंज -गढ़वा रोड-जपला-डेहरी ऑनसोन- सासाराम-डीडीयू-प्रयागराज-टुण्डला-ईदगाह आगरा के रास्ते सांतरागाछी और खातीपुरा (जयपुर) के बीच चलेगी।

इस ट्रेन को रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने 26 अक्टूबर को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया था। गाड़ी संख्या 18061 सांतरागाछी से प्रत्येक बुधवार तथा खातीपुरा से प्रत्येक शुक्रवार को 18062 नंबर से खुलेगी।

प्रत्‍येक बुधवार को संतरागाछी से खुलेगी ट्रेन

नई ट्रेन में सात एसी कोच, छह स्लीपर चार जेनरल समेत 22 कोच होगा। प्रत्येक बुधवार को सांतरागाछी से दोपहर बाद 14.15 बजे खुलकर अगले दिन गुरुवार की सुबह 06.20 बजे डेहरी ऑन सोन पहुंचेगी।