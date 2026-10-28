छठ पर बिहार-बंगाल के रेल यात्रियों को राहत, सियालदह-सीतामढ़ी स्पेशल का झाझा-जसीडीह-मधुपुर में ठहराव, जानें टाइम टेबल

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। Chhath Special Train Asansol Railway Division: लोक आस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर दूसरे राज्यों से घर लौटने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।

त्योहार के दौरान नियमित ट्रेनों में उमड़ने वाली अप्रत्याशित भीड़ और लंबी प्रतीक्षा सूची (Waiting List) की समस्या से निपटने के लिए रेलवे प्रशासन ने सियालदह और सीतामढ़ी के बीच विशेष ट्रेन चलाने का बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को आसनसोल रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने इस स्पेशल ट्रेन के परिचालन की आधिकारिक जानकारी दी।