इंटरनेट मीडिया पर दर्द बयां करते ही बदली तस्वीर, जमुई की दिव्यांग छात्रा को मिली हैंड ट्राइसाइकिल, अब आसान होगा सफर

संवाद सहयोगी, जमुई। इंटरनेट मीडिया पर एक दिव्यांग छात्रा की परेशानी सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित पहल कर एक बार फिर अपनी प्रशासनिक संवेदनशीलता का परिचय दिया है।

मामला जमुई जिले के सोनो प्रखंड अंतर्गत तिलवरिया गांव का है, जहाँ की रहने वाली छात्रा निक्कू कुमारी को ट्राइसाइकिल के अभाव में स्कूल आने-जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जब यह बात सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई, तो मामला सीधे जिला प्रशासन के संज्ञान में आ गया।