जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्रों की मौज, दुर्गा पूजा से छठ तक 34 दिनों की लगातार छुट्टी मंजूर

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में त्योहारी छुट्टियों को लेकर पिछले कुछ समय से बनी असमंजस की स्थिति अब पूरी तरह समाप्त हो गई है।

बिहार शिक्षा विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए विद्यालय में दुर्गा पूजा से लेकर लोक आस्था के महापर्व छठ तक लगातार 34 दिनों के अवकाश को औपचारिक घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी है।

बीते 16 अक्टूबर को जब विद्यार्थियों को पूजा की छुट्टी दी गई थी, तब इसकी अंतिम अवधि को लेकर स्पष्टता नहीं थी, लेकिन विभाग के ताजा आदेश ने स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है।

शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक-सह-सदस्य सचिव, सिमुलतला शिक्षा सोसायटी द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, यह निर्णय विद्यालय प्रबंध समिति की 30वीं बैठक में लिए गए प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है।

छुट्टियों का इस प्रकार हुआ समायोजन

लंबी छुट्टियों की व्यवस्था के तहत कुछ अन्य अवकाशों को इसमें समायोजित किया गया है:

शीतकालीन अवकाश: 7 दिनों का शीतकालीन अवकाश।

अन्य पर्व-त्योहार व जयंतियां: विभिन्न महापुरुषों की जयंतियों और अन्य त्योहारों के 12 दिनों का अवकाश।

इस प्रकार कुल 19 दिनों के अवकाश को शैक्षणिक गतिविधि में परिवर्तित कर दिया गया और इसे दुर्गा पूजा तथा छठ के बीच के 15 दिनों के नियमित अवकाश में जोड़ दिया गया। इस अनूठे समायोजन के परिणामस्वरूप छात्र-छात्राओं को एकमुश्त 34 दिनों की लंबी छुट्टी का लाभ मिला है।