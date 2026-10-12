खगड़िया में घोड़े पर सवार होकर आए नाबालिग ने किशोरी को अगवा कर किया दुष्कर्म, पुलिस ने पकड़ा

जागरण संवाददाता, खगड़िया। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से हैरान करने वाली खबर मिली है। बहियार में अपने छोटे भाई के साथ बकरी चराने गई एक किशोरी का घोड़ा पर सवार एक 14 साल के किशोर ने अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

किशोरी के अपहरण में घोड़े का उपयोग किया गया। घटना रविवार के शाम की है। पीड़िता के स्वजनों ने काफी मशक्कत बाद खून से लथपथ किशोरी को बरामद किया और डायल 112 व मानसी पुलिस को सूचना दी। इधर, एसपी पुष्कर आनंद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ वन रमेश कुमार के नेतृत्व में थानाध्यक्ष दीपक कुमार, दारोगा रिक्की कुमार, मुकेश कुमार दास, शेषनाथ गिरी, प्रशिक्षित जवानों और डीआइयू की एक विशेष टीम गठन कर घटना में शामिल आरोपित पर दबिश को लेकर रवाना किया गया।