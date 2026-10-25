छठ-दिवाली पर रेलवे की सौगात, खगड़िया और मानसी होकर चलेगी खातीपुरा-कामाख्या पूजा स्पेशल ट्रेन, भीड़ से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, खगड़िया। दीपावली और महापर्व छठ को लेकर ट्रेनों में उमड़ने वाली भारी भीड़ और यात्रियों की संभावित परेशानियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विभागीय स्तर पर कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है।

इसी कड़ी में खगड़िया के रास्ते जयपुर (खातीपुरा) से कामाख्या के बीच एक नई पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। इस ट्रेन के परिचालन से खगड़िया और आसपास के कोसी क्षेत्र के यात्रियों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी।