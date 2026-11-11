खगड़िया मर्डर: बुधवार की सुबह पति ने कुदाल से पत्नी पर किया ताबड़तोड़ हमला, मौके पर ही तोड़ा दम; आरोपी पति गिरफ्तार

संवाद सूत्र, अलौली (खगड़िया)। Khagaria Alauli Murder News: खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गोरियामी पंचायत अंतर्गत संझौती गांव के वार्ड नंबर सात में एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी पर कुदाल से ताबड़तोड़ वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस अप्रत्याशित खूनी संघर्ष के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार की अलसुबह संझौती वार्ड संख्या सात निवासी गजेंद्र राम का किसी बात को लेकर अपनी 46 वर्षीया पत्नी उषा देवी से विवाद हुआ। इसी दौरान उसने घर में रखी कुदाल उठाकर पत्नी पर जानलेवा हमला बोल दिया। कुदाल के वार से गंभीर रूप से जख्मी उषा देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को दबोचा घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना पाकर अलौली थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारे पति गजेंद्र राम को हिरासत में ले लिया।