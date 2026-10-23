खगड़िया में आधी रात विवाहित महिला की उसके प्रेमी से कराई शादी, जमीन विवाद की साजिश का आरोप, FIR दर्ज

संवाद सूत्र, अलौली (खगड़िया)। खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला और विवाहित पुरुष के बीच कथित प्रेम-प्रसंग और उसके बाद ग्रामीणों द्वारा जबरन कराई गई शादी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है।

इस घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, बीती 20 अक्टूबर की मध्यरात्रि लगभग 12 बजे स्थानीय लोगों ने उक्त विवाहित पुरुष को महिला के घर में पकड़ लिया।

इसके बाद उग्र ग्रामीणों ने सामाजिक दबाव बनाते हुए दोनों की जबरन शादी करवा दी और महिला की मांग में पुरुष से सिंदूर भरवाकर दोनों को विदा कर दिया। बताया जाता है कि पीड़िता का पति परदेस में रहकर मजदूरी करता है।