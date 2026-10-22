खगड़िया में मां दुर्गा के दरबार पहुंचीं मुख्यमंत्री की पत्नी ममता चौधरी, बिहार की सुख-समृद्धि के लिए टेका माथा

जागरण टीम, परबत्ता (खगड़िया)। बिहार के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ममता कुमारी (ममता चौधरी) बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर खगड़िया पहुँचीं। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न ऐतिहासिक और प्रसिद्ध दुर्गा मंदिरों में पहुंचकर विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की और राज्य की सुख-समृद्धि तथा शांति की कामना की।

उनके आगमन को लेकर स्थानीय एनडीए कार्यकर्ताओं, पूजा समिति के सदस्यों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा गया और सभी ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। अपने इस धार्मिक दौरे के क्रम में ममता कुमारी सबसे पहले महद्दीपुर स्थित चैती दुर्गा स्थान पहुँचीं, जहाँ उन्होंने माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं व सामाजिक जनों से मुलाकात की और क्षेत्र के विकास व जनहित से जुड़े मुद्दों पर संवाद किया।

कई प्रमुख मंदिरों में की पूजा-अर्चना महद्दीपुर के बाद उन्होंने खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत हरदाश्चक स्थित दुर्गा मंदिर में पहुंचकर माता के चरणों में हाजिरी लगाई। यहाँ पूजा समिति की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत उन्होंने श्री बड़ी दुर्गा स्थान, सन्हौली तथा श्री बड़ी सरस्वती दुर्गा स्थान में भी विधिवत पूजा-अर्चना की।