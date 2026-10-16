षष्ठी की शाम खुला चतुर्भुजी दुर्गा मंदिर का पट, खगड़िया के बिशौनी में मां के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

संवाद सूत्र, परबत्ता (खगड़िया)। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत बिशौनी स्थित सुप्रसिद्ध चतुर्भुजी दुर्गा मंदिर के कपाट महाषष्ठी की देर संध्या श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए।

मंदिर के पट खुलते ही माता के जयकारों और 'जय मां दुर्गे' के अलौकिक जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय व गुंजायमान हो उठा। इसके साथ ही क्षेत्र में दुर्गा पूजा की रौनक पूरी तरह परवान चढ़ गई है।

उल्लेखनीय है कि अधिकांश मंदिरों में दुर्गा पूजा के पट महासप्तमी या कालरात्रि पूजन की रात्रि को खोले जाते हैं, परंतु बिशौनी के इस ऐतिहासिक मंदिर में षष्ठी की संध्या ही पट खोलने की प्राचीन और अनूठी परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वहन आज भी पूरी निष्ठा के साथ किया जा रहा है।

प्राण-प्रतिष्ठा और धार्मिक अनुष्ठान हुए संपन्न मंदिर के पुजारी मनोज कुंवर और पूजा समिति के अध्यक्ष सह आचार्य उत्कर्ष गौतम ने बताया कि स्थापित परंपरा के अनुरूप नवरात्र की षष्ठी तिथि को मां दुर्गा की प्रतिमा को पूरी विधि-विधान के साथ पिंडी पर विराजमान किया गया।

मंदिर में प्रतिमा स्थापना से पूर्व दिन में बिल्व निमंत्रण (बेल्व निमंत्रण) की महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इसके पश्चात, संध्याकालीन बेला में प्रतिमा स्थापना के साथ अधिवास पूजन किया गया और अंत में मां की प्रतिमा में प्राण-प्रतिष्ठा अर्पित कर मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए।