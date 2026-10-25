संभलकर, यह खगड़िया का बेलदौर बाजार है, यहां जाम लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं

संवाद सूत्र, बेलदौर (खगड़िया)। खगड़िया जिले के बेलदौर बाजार में इन दिनों जाम की समस्या नासूर बनती जा रही है। हालात यह हैं कि बेलदौर बाजार और जाम एक-दूसरे के पर्यायवाची बनकर रह गए हैं।

खासकर शुक्रवार और शनिवार को साप्ताहिक खरीदारी के दिनों में बाजार के मुख्य मार्गों पर दिनभर रुक-रुककर महाजाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम राहगीरों और वाहन चालकों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ता है।

बेलदौर बाजार के बीच से होकर गुजरने वाली करीब 15 किलोमीटर लंबी पनसलवा-बोबिल पीडब्ल्यूडी पथ पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में है। सड़क के दोनों किनारों पर फुटकर विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा दुकानें सजा लिए जाने के कारण मार्ग बेहद संकरा हो गया है, जिसके चलते यहाँ रह-रहकर वाहन फंस जाते हैं।

पड़ोसी जिलों से भी आते हैं लोग, पर्व-त्योहारों में बढ़ी मुश्किलें बेलदौर बाजार को राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 107) से जोड़ने वाली बेलदौर-पीरनगरा सड़क पर भी भारी दबाव रहता है। इस प्रमुख बाजार में न केवल बेलदौर प्रखंड बल्कि पड़ोसी जिले सहरसा और मधेपुरा से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुँचते हैं।

लेकिन स्थिति यह है कि बेलदौर बाजार मुख्य मार्ग के साथ-साथ सत्संग मंदिर रोड के दोनों किनारों पर भी स्थायी और अस्थायी दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर रखा है। सुबह से लेकर शाम तक लगने वाले इस जाम ने पर्व-त्योहारों के इस सीजन में लोगों की मुसीबतें और अधिक बढ़ा दी हैं।