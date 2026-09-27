खगड़िया में पूड़ी-सब्जी खाने से एक ही परिवार के 9 लोग पड़े बीमार, 1 की मौत; 8 का चल रहा उपचार

संवाद सूत्र, चौथम (खगड़िया)। चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदिया गांव स्थित वार्ड संख्या-10 निवासी सार्जन यादव के परिवार के नौ लोग घर में बने पूड़ी- सब्जी खाकर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए।

घटना शनिवार की रात्रि की बताई जा रही है। देर रात्रि को परिवार के सदस्यों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द शुरू हुआ। समुचित उपचार के अभाव में रविवार की सुबह सार्जन यादव की 65 वर्षीय मां मैनकी देवी की मौत हो गई।

तब जाकर परिवार के लोगों ने चौथम सीएचसी को सूचना दी। सूचना मिलते ही सीएचसी चौथम से एंबुलेंस हरदिया भेजी गई। जहां से सभी बीमार लोगों को चौथम सीएचसी में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी वार्ड में उपचार ड्यूटी पर मौजूद डॉ. अमित कुमार ने सभी बीमार बच्चे व महिला को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर उपचार आरंभ किया। इस संबंध में डॉ. अमित कुमार ने बताया कि फूड पॉइजनिंग से सभी लोगों को उल्टी व दस्त हुआ है।