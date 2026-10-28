पटना में खगड़िया के बेटे का परचम: 30 साल से काबिज BJP के नवल किशोर को हरा डॉ. संजीव कुमार बने MLC

संवाद सूत्र, परबत्ता (खगड़िया)। खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉ. संजीव कुमार पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित किए गए हैं। राजद के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने भाजपा के नवल किशोर यादव को करारी शिकस्त दी है।

नवल किशोर यादव बीते तीन दशक से इस सीट पर काबिज थे, जिन्हें डॉ. संजीव कुमार ने बेदखल कर दिया है। उनकी जीत से खगड़िया राजद को भी मजबूती मिली है और यहां के आईएनडीआईए की राजनीति पर दूरगामी असर पड़ने की संभावना है।

मालूम हो कि डॉ. संजीव कुमार के बड़े भाई राजीव कुमार बेगूसराय-खगड़िया निकाय से एमएलसी हैं। वे कांग्रेस में हैं। यहां यह बताते चलें कि डॉ. संजीव कुमार के पिता आरएन सिंह (अब स्मृतिशेष) ने परबत्ता विधानसभा क्षेत्र का पांच बार प्रतिनिधित्व किया। वे जदयू के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे।