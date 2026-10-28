Bihar MLC Election Result : नीरज कुमार की जीत से झारखंड जदयू में खुशी की लहर, धनबाद अध्यक्ष ने दी बधाई

डिजिटल डेस्क, धनबाद। Bihar MLC Election Result: बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रत्याशी नीरज कुमार की जीत से पार्टी के झारखंड के नेता-कार्यकर्ता भी गदगद हैं। इस प्रतिष्ठा पूर्ण चुनावी लड़ाई पर झारखंड के नेताओं की भी नजरें थीं।

नीरज कुमार ने जन सुराज के उम्मीदवार अनुज कुमार सिंह को पराजित किया। इस सीट पर मुकाबला काफी चर्चा में रहा, क्योंकि मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार के बजाय अनुज सिंह का समर्थन किया था। इसके बावजूद नीरज कुमार जीत हासिल करने में सफल रहे।