छठ : बांस की खपच्चियों से जिंदगी का ताना-बाना बुन रहे 'मलिक'; पीतल व प्लास्टिक की चुनौती के बीच सूप-दौरा अब भी स्मार्ट

कौशल किशोर सिंह, खगड़िया। Chhath Puja Bamboo Soup Daurah Artisans: लोक आस्था के महापर्व छठ ने खगड़िया के मलिक समुदाय के कारीगरों के चेहरों पर एक बार फिर रौनक और खुशी बिखेर दी है। बदलते दौर और आधुनिक बाजार व्यवस्था के बीच भी छठ के पावन अवसर पर बांस से बने डाला, दौरा और सूप की मांग में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। इन पारंपरिक पूजा पात्रों को तैयार करने में मलिक समुदाय के कारीगरों को पीढ़ियों से महारत हासिल है और यही उनकी आजीविका का मुख्य पुश्तैनी आधार है।

खगड़िया से अगुवानी व परबत्ता तक दिन-रात जुटे कारीगर, बाहरी जिलों में भी मांग वर्तमान में खगड़िया शहर से लेकर अगुवानी, परबत्ता, भरतखंड और मड़ैया सहित जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में मलिक समुदाय के महिला-पुरुष कारीगर बांस की खपच्चियों से सूप और टोकरी बनाने में दिन-रात जुटे हुए हैं। छठ महापर्व के मौके पर स्थानीय बाजारों के साथ-साथ पड़ोसी जिलों से भी इन हस्तनिर्मित उत्पादों की भारी मांग आ रही है।

महंगा हुआ बांस, तीन घंटे की मेहनत से तैयार होती है एक टोकरी मलिक समुदाय के कारीगरों ने बताया कि वे पर्व की मांग को पूरा करने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत कर सूप और टोकरी तैयार कर रहे हैं। हालांकि, कच्चे बांस की कीमतों में आई तेजी से उन्हें थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन पर्व के सीजन में बिक्री अच्छी होने से ठीक-ठाक मुनाफा निकल आता है।

कारीगरों के अनुसार, पहले बांस काफी सस्ते दाम पर मिल जाता था, लेकिन अब एक बांस की कीमत 250 से 300 रुपये तक पहुंच गई है। एक मजबूत और सुंदर टोकरी बनाने में कारीगर को करीब तीन घंटे का समय लगता है। बाजार में एक सूप 100 से 150 रुपये तथा एक टोकरी (दौरा) 400 से 500 रुपये तक में बेची जा रही है।

पीतल और प्लास्टिक की चुनौती के बीच भी कायम है पुश्तैनी कला की चमक मलिक समुदाय के लोगों ने बताया कि उन्हें पूरे वर्ष छठ महापर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि सूप, दौरा और डलिया की सर्वाधिक बिक्री इसी अवसर पर होती है। आज बाजार में पीतल और चांदी जैसी धातुओं के सूप आ गए हैं, फिर भी श्रद्धालुओं की आस्था और अपनी पारंपरिक कला को संजोए रखने के संकल्प के कारण बांस के पात्रों की मांग कम नहीं हुई है।