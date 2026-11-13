छठ बाजार में पीतल के सूप और दौरा; 5 साल में 10% से बढ़कर 40% हुए खरीदार, बांस की जगह लोग पसंद कर रहे धातु?

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Chhath Brass Utensils Trend 2026: लोक आस्था के महापर्व छठ में अब सदियों पुरानी पूजा की परंपरा के साथ-साथ खरीदारी का तरीका और श्रद्धा को अभिव्यक्त करने का माध्यम भी बदल रहा है। पहले जहां अधिकांश व्रती परिवार बांस से बने पारंपरिक सूप और दौरा से भगवान भास्कर को अर्घ्य देते थे, वहीं अब पीतल के बर्तनों के प्रति लोगों का आकर्षण तेजी से बढ़ा है।

भागलपुर के बाजारों में आए इस बदलाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले पांच वर्षों में छठ पूजा के लिए पीतल के सामान का इस्तेमाल करने वाले परिवारों की संख्या महज 10 प्रतिशत से बढ़कर करीब 40 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इस बार भी छठ महापर्व को लेकर बाजार में पीतल के सूप, हड़िया, दौरा और कड़ाही की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है।

पांच साल में चार गुना बढ़े पीतल के खरीदार भागलपुर के गुरुद्वारा रोड स्थित प्रमुख बर्तन कारोबारी दीपक कुमार साह बताते हैं कि पांच साल पहले तक छठ पूजा के लिए पीतल के बर्तन खरीदने वाले ग्राहक बहुत ही कम हुआ करते थे। उस समय बमुश्किल 10 प्रतिशत लोग ही पीतल के सामान की खरीदारी करते थे। लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। पहले लोग छठ के लिए मुख्य रूप से बांस के सूप और दौरा ही खरीदते थे, लेकिन अब आधुनिकता और सुविधा के इस दौर में लोग पीतल के सूप और अन्य बर्तनों को भी अपनी पूजा का अहम हिस्सा बना रहे हैं।

टिकाऊ और वर्षों तक सुरक्षित रहने के कारण बढ़ रहा आकर्षण बाजार के एक अन्य बर्तन व्यवसायी सुमित ने बताया कि पीतल के बर्तनों की सबसे बड़ी खासियत उनका स्थायित्व और टिकाऊपन है। इन्हें एक बार खरीदने के बाद वर्षों तक सुरक्षित रखकर बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है। हर साल नया बांस का सूप और दौरा खरीदने तथा उनके टूटने-फूटने की चिंता के बजाय लोग पीतल के बर्तनों में निवेश करना अधिक पसंद कर रहे हैं।

खासकर संपन्न और मध्यमवर्गीय परिवारों में इसका चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। इस बार बाजार में पीतल के सूप के अलावा हड़िया (अर्घ्य देने का पात्र), दौरा (टोकरी) और कड़ाही की भी जबरदस्त मांग रही। इसके साथ ही, कई तांबे के सूप के खरीदार भी बाजार में अपनी पसंद के बर्तन ढूंढते नजर आ रहे हैं।

परंपरा के साथ जुड़ रहा स्थायित्व का विकल्प हालांकि, इस बदलाव के बीच भी छठ पूजा में बांस के सूप और दौरा का धार्मिक, पारंपरिक एवं प्राकृतिक महत्व आज भी पूरी तरह से बरकरार है। पीतल के बर्तनों की खरीदारी और लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद पारंपरिक बांस के सामान का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ है।