संवाद सूत्र, फलका (कटिहार)। महंगाई से जूझ रहे आम लोगों की परेशानी चीनी के बढ़ते दाम ने और बढ़ा दी है। फलका प्रखंड के स्थानीय बाजारों में चीनी की कीमत 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। इससे घरेलू बजट पर दबाव बढ़ने के साथ चाय और मिठाई कारोबारियों की लागत भी बढ़ी है।

इससे पहले अगस्त माह में भी चीनी के दाम में उछाल आया था, लेकिन करीब 15 दिनों के भीतर बाजार में कीमतें अस्थिर हो गई थीं। अब फिर दाम बढ़ने से उपभोक्ता चिंतित हैं। बाजारों में चीनी 70 रुपये किलो फलका, पोठिया, महेशपुर, मोरसंडा, बरेटा, रहटा और भंगहा समेत आसपास के बाजारों में चीनी 70 रुपये किलो बिक रही है। चाय दुकानदारों के अनुसार, दूध, चीनी, चायपत्ती और गैस की बढ़ती लागत के चलते चाय के दाम भी बढ़े हैं।

गांवों और बाजारों में पहले पांच रुपये में मिलने वाली सामान्य चाय अब 10 रुपये और बेहतर गुणवत्ता वाली चाय 20 रुपये प्रति कप बिक रही है। मिठाई दुकानदारों का कहना है कि चीनी के साथ दूध, खोवा, घी और रिफाइंड की कीमतों में उतार-चढ़ाव से मिठाई बनाने की लागत बढ़ी है।