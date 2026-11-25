संवाद सहयोगी, कटिहार। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले के अधिक से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए मंगलवार को कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय के सभागार में बैठक सह कार्यशाला आयोजित की गई।

जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, बैंक प्रतिनिधियों और सोलर वेंडरों को योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया।

हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त

डीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना है। इससे बिजली बिल में कमी आएगी और अतिरिक्त बिजली से आय का अवसर भी मिलेगा।

कार्यशाला में योजना के लाभ, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य सरकार की सब्सिडी और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। डीएम ने जिले में अब तक मिले आवेदनों और लगाए गए सोलर रूफटॉप सिस्टम की प्रगति की समीक्षा की।