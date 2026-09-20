कटिहार एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में दिखा जहरीला सांप, यात्रियों में मची अफरातफरी

डिजिटल डेस्क, कटिहार। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने रेल यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक चलती ट्रेन के डिब्बे में सांप रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। डिब्बे के भीतर अचानक सांप को देखकर यात्रियों के पसीने छूट गए और पूरे कोच में चीख-पुकार मच गई।