एक ही पौधे में ऊपर टमाटर-नीचे आलू, कटिहार के खेतों में 'पोमेटो' और 'ब्रिजेटो' का जादू; दोगुनी होगी कमाई 

संवाद सहयोगी, कटिहार। कटिहार में सब्जी के खेती में नवाचार करने की तैयारी है। सब कुछ ठीक रहा तो यहां के किसान एक ही पौधे से दो-दो सब्जियों का उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे।

कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और कम जमीन में अधिक उत्पादन की संभावनाएं तलाशने के उद्देश्य से जिला कृषि विभाग ने नई पहल की है। इसके तहत आधुनिक कलम-संयोजन तकनीक से तैयार ब्रिजेटो और पोमेटों के पौधों को जिले में लाने की तैयारी की जा रही है।

जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के मार्गदर्शन में जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार ने भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी को पत्र भेजकर इन पौधों की उपलब्धता के लिए अनुरोध किया है। एक पौधे पर दो सब्जियों का उत्पादन इस तकनीक की खासियत यह है कि एक ही पौधे पर दो अलग-अलग सब्जियां उगाई जा सकती हैं। ब्रिजेटो में बैंगन और टमाटर के पौधों को कलम-संयोजन विधि से जोड़कर तैयार किया जाता है। इससे एक ही पौधे से बैंगन और टमाटर दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं।

वहीं पोमेटो में आलू और टमाटर के पौधों का संयोजन होता है। इसके ऊपरी हिस्से में टमाटर और जमीन के नीचे जड़ों में आलू का उत्पादन होता है। छोटे किसानों के लिए खुलेगी नई संभावना कृषि विभाग का मानना है कि यह तकनीक सीमित भूमि वाले छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इससे कम जगह में विविध सब्जियों का उत्पादन करने और घरेलू पोषण की जरूरत पूरी करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही किसानों को अतिरिक्त आमदनी का विकल्प भी मिल सकता है।