राष्ट्रीय कुश्ती में दम दिखाएंगी कटिहार की माही-वंदना, राज्य स्तरीय ट्रायल में मारी बाजी

संवाद सहयोगी, कटिहार। कटिहार जिले के खेल जगत से एक बेहद गौरवशाली और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। जिले की दो उदीयमान बालिका पहलवानों माही कुमारी और वंदना कुमारी का चयन राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हुआ है।

दोनों महिला पहलवानों ने राजधानी पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती ट्रायल में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा और दांव-पेच का शानदार प्रदर्शन करते हुए यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दोनों महिला पहलवानों के राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए चयनित होने की खबर मिलते ही कटिहार के खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पटना ट्रायल में बिहार भर के पहलवानों को दी मात प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटना में आयोजित इस राज्य स्तरीय ट्रायल में बिहार के तमाम जिलों से आए सर्वश्रेष्ठ पहलवानों ने हिस्सा लिया था। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच कटिहार की माही कुमारी और वंदना कुमारी ने अपने-अपने भार वर्ग में मैट पर उतरकर तकनीक, स्टेमिना और कुश्ती के बेहतरीन दांव-पेच दिखाए। अपने लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर दोनों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह पक्की की।

'खेलो इंडिया' की उपज हैं दोनों बेटियां दोनों खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे उनके नियमित अभ्यास, कठोर अनुशासन, निरंतर परिश्रम और कुश्ती के प्रति अटूट समर्पण की अहम भूमिका रही है। केंद्र सरकार की 'खेलो इंडिया' पहल से जुड़ी इन खिलाड़ियों की यह सफलता जिले की अन्य बालिकाओं के लिए भी एक बड़ा प्रेरणास्रोत बनी है। इस सफलता ने साबित कर दिया है कि उचित प्रशिक्षण, सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो छोटे शहरों और ग्रामीण परिवेश की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर परचम लहरा सकती हैं।