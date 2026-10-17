कटिहार में बेमौसम बारिश से आलू-मक्का की खेती पर संकट, खेतों में पानी जमा होने से फसल बर्बाद होने का डर

संवाद सूत्र, पोठिया (कटिहार)। कटिहार जिले के पोठिया प्रखंड क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर हुई अचानक मूसलाधार बारिश ने स्थानीय किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं।

खेतों में पानी भर जाने से जहां हाल ही में बोई गई आलू की फसल को भारी नुकसान पहुँचने की आशंका बन गई है, वहीं अक्टूबर प्लांट के तहत की जाने वाली मक्का की बुवाई पर भी ब्रेक लग गया है। मौसम में आए इस अचानक बदलाव ने कृषि कार्यों में लगे किसानों की पूरी योजना और गणित को बिगाड़ कर रख दिया है।

दोपहर में अचानक बदला मौसम, झमाझम बरसे बदरा प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे अचानक आसमान में काले घने बादल मंडराने लगे। इसके कुछ ही देर बाद मेघ गर्जन और गरज-चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई।

देखते ही देखते खेतों में पानी भर गया। बारिश के कारण सबसे अधिक नुकसान आलू उत्पादक किसानों को होने की आशंका जताई जा रही है। आलू की फसल सड़ने का खतरा, मक्का बुवाई अटकी क्षेत्र के पीड़ित किसान प्रदीप प्रभा, नीरज कुमार, ललन और अखिलेश ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले दो सप्ताह से मौसम पूरी तरह अनुकूल बना हुआ था, जिसे देखते हुए उन्होंने काफी लागत लगाकर आलू की रोपाई का काम पूरा किया था। अब खेतों में पानी जमा हो जाने से आलू के अंकुरण और पौधों के समुचित विकास पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ सकता है। यदि खेतों से पानी जल्द बाहर नहीं निकला तो आलू के कंद/बीज सड़ांध का शिकार हो जाएंगे।