शिलान्यास के 2 साल बाद भी अधूरा पुल, कटिहार में जान जोखिम में डाल नाव से नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण

संवाद सूत्र, प्राणपुर (कटिहार)। प्राणपुर प्रखंड की केहुनिया पंचायत अंतर्गत केवट टोला भोपत कुंडी पर पुल निर्माण की उम्मीद दो साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन अब तक पुल अधूरा पड़ा है। इसके कारण ग्रामीणों के साथ स्कूली छात्र-छात्राओं को भी आज तक नाव के सहारे नदी पार करनी पड़ रही है।

भोपत कुंडी पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ छात्र-छात्राओं का आवागमन होता है। पुल का निर्माण पूरा नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बरसात के दिनों में नदी की तेज धारा के बीच नाव से आवागमन करना ग्रामीणों की मजबूरी बनी हुई है। ऐसे में हादसे की आशंका भी बनी रहती है।

निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से परेशानी बरकरार ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण शुरू होने के बाद उन्हें आवागमन की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से उनकी परेशानी बरकरार है।