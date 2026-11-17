जागरण संवाददाता, कटिहार। Katihar Husband Wife Suicide : जिले के कोलासी क्षेत्र में मंगलवार को एक अत्यंत हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां पति की मौत के महज 20 दिन बाद ही 20 वर्षीय पत्नी अंजली कुमारी का भी फंदे से लटका हुआ शव मिला है। महज 20 दिनों के अंतराल पर माता-पिता दोनों का साया उठ जाने से दंपती के दो मासूम बच्चे बेसहारा हो गए हैं। इस दोहरी त्रासदी से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

पति के निधन के बाद से गहरे सदमे में थी अंजली मिली जानकारी के अनुसार, करीब 20 दिन पूर्व अंजली के पति बिट्टू कुमार का भी फंदे से लटका शव मिला था। पति के आकस्मिक निधन के बाद से ही अंजली गहरे सदमे में रह रही थी। परिजन लगातार उसे ढांढस बंधाने और इस दुख से उबारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसी बीच मंगलवार को उसकी भी मौत की खबर सामने आ गई। महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका वास्तविक खुलासा पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

नाना-नानी के कंधों पर आई दोनों मासूमों की जिम्मेदारी इस घटना का सबसे मार्मिक और दुखद पहलू यह है कि दंपती के दो छोटे बच्चे अब हमेशा के लिए माता-पिता के स्नेह से वंचित हो गए हैं। इतनी कम उम्र में माता-पिता को खोने वाले इन दोनों मासूमों की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी अब उनके नाना-नानी पर आ गई है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है और आसपास के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं।