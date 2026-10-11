नवरात्र के पहले दिन उजड़ गए दो परिवार, कटिहार में स्टेट हाईवे-77 पर भीषण हादसा, दो जिगरी दोस्तों की दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, पोठिया (कटिहार)। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व की शुरुआत पर कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली दर्दनाक खबर सामने आई है।

पोठिया गांव में रविवार यानी नवरात्र के पहले दिन हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो गहरे दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे इलाके में नवरात्र की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं और दोनों मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया।

कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र स्थित स्टेट हाईवे-77 पर बलखावा मोड़ के समीप रविवार सुबह दो बाइकों की आमने-सामने भीषण टक्कर

हादसे में पोठिया वार्ड 10 निवासी आशीष कुमार यादव (19) और वार्ड 14 निवासी सुमित कुमार यादव (18) की मौके पर ही दर्दनाक मौत

शारदीय नवरात्र के पहले दिन हुई इस ट्रेजेडी से पोठिया गांव में छाई शोक की लहर; परिजनों का रो-रोकर हुआ बुरा हाल

पोठिया थानाध्यक्ष नवीन कुमार ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर शवों को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेजा प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे पोठिया वार्ड 10 निवासी आशीष कुमार यादव (19) अपने दोस्त वार्ड 14 निवासी सुमित कुमार यादव (18) के साथ बाइक पर सवार होकर नरहैया पेट्रोल पंप की ओर पेट्रोल भराने जा रहे थे।

बलखावा मोड़ के पास हुई आमने-सामने की जोरदार टक्कर; दोनों दोस्तों ने मौके पर तोड़ा दम स्टेट हाईवे-77 पर नरहैया पेट्रोल पंप से ठीक पहले बलखावा मोड़ के समीप उनकी बाइक सामने से आ रही एक अन्य बाइक से आमने-सामने टकरा गई। बताया जा रहा है कि दूसरी बाइक पर एक मछली व्यवसायी सवार था।

टक्कर इतनी भीषण और जोरदार थी कि दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आशीष और सुमित ने संभलने का मौका तक नहीं मिला और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हमेशा एक-साथ रहने वाले दोनों पक्के मित्रों की इस तरह अचानक हुई मौत से पूरा गांव स्तब्ध और मर्माहत है।

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा; थानाध्यक्ष ने दी जानकारी घटना की सूचना मिलते ही पोठिया थानाध्यक्ष नवीन कुमार पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को अपने कब्जे में ले लिया तथा दोनों युवकों के शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, कटिहार भेज दिया।