कटिहार में दिनदहाड़े फायरिंग से सनसनी, अपराधियों ने वकील गुड्डू अंसारी को मारी गोली

जागरण संवाददाता, कटिहार।नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक के समीप सोमवार को अपराधियों ने एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान गुड्डू अंसारी के रूप में हुई है, जो पेशे से अधिवक्ता थे।