संवाद सहयोगी, कटिहार। Katihar SI Nageshwar Mahato Death Heart Attack: जिले के सहायक थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक (एसआई) नागेश्वर महतो का अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद हृदयाघात (हार्ट अटैक) से निधन हो गया। उनकी आकस्मिक मृत्यु की खबर मिलते ही कटिहार पुलिस महकमे के अधिकारियों और सहकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई।

हृदयगंज में दुकान से निकलते समय बिगड़ी तबीयत मिली जानकारी के अनुसार, एसआई नागेश्वर महतो शहर के हृदयगंज स्थित एक दुकान से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान वे मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहे थे। बातचीत के क्रम में ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तत्काल चिकित्सा व्यवस्था के तहत जांच कराए जाने पर चिकित्सकों ने हृदयाघात के कारण उनके निधन की पुष्टि की।

कटिहार के सहायक थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक (एसआई) नागेश्वर महतो का अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद हृदयाघात (हार्ट अटैक) से निधन हो गया।

जानकारी के अनुसार, हृदयगंज स्थित एक दुकान से बाहर निकलते समय वे मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई; चिकित्सीय जांच में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई।

दिवंगत एसआई मूल रूप से वैशाली जिले के निवासी थे और पूर्व में कटिहार के सेमापुर थाना में अपनी सेवाएं दे चुके थे; वहां से तबादले के बाद वे सहायक थाना में तैनात थे। वैशाली के निवासी थे, सेमापुर थाना में भी दे चुके थे सेवा बताया जाता है कि दिवंगत एसआई नागेश्वर महतो मूल रूप से वैशाली जिले के रहने वाले थे। कटिहार में वे पूर्व में सेमापुर थाना में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। सेमापुर थाना से स्थानांतरण होने के बाद उन्हें सहायक थाना में तैनात किया गया था, जहां वे पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे।