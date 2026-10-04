संवाद सहयोगी, कटिहार। Katihar Fish Market Adulteration: मिलावटखोरी के दौर में खाद्य पदार्थों को चमकदार और आकर्षक बनाकर अंधाधुंध मुनाफा कमाने का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कटिहार शहर के मिचाईबाड़ी स्थित प्रमुख मछली बाजार में बाहर से आने वाली चालानी मछलियों पर पीला रंग चढ़ाकर उन्हें स्थानीय यानी 'लोकल' (देसी) मछली बताकर ऊंचे दामों पर बेचने का गंभीर आरोप लगा है।

बाजार में बिक रही कई मछलियों पर स्पष्ट रूप से पीले रंग की परत चढ़ी होने की तस्वीरें सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। स्थानीय खरीदारों का आरोप है कि बाहर से आने वाली बासी और बर्फ वाली मछलियों को ताजा व देसी दिखाने के लिए उन पर अप्राकृतिक रंगों और संदिग्ध रसायनों का लेप लगाया जा रहा है।

हालांकि, मछलियों की चमक बढ़ाने के लिए किस घातक केमिकल या सिंथेटिक रंग का इस्तेमाल हुआ है, इसकी सटीक पुष्टि खाद्य सुरक्षा विभाग की लैब जांच के बाद ही हो सकेगी। मामले को लेकर अब स्वास्थ्य व खाद्य सुरक्षा विभाग से तत्काल छापेमारी और जांच की मांग जोर पकड़ने लगी है।

स्वास्थ्य से खिलवाड़ का आरोप, भड़के ग्राहक मिचाईबाड़ी बाजार में मछली खरीदने पहुंचे ग्राहक राजेश कुमार और दीपक कुमार सहित अन्य स्थानीय लोगों ने इसे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ करार दिया है। खरीदारों का कहना है कि सामान्य उपभोक्ता देसी और लोकल मछली समझकर अधिक कीमत चुकाते हैं, लेकिन उन्हें केमिकल युक्त रंगी हुई मछलियां थमाई जा रही हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और खाद्य संरक्षा पदाधिकारी से बाजार में औचक निरीक्षण कर मछलियों के नमूने एकत्र करने तथा दोषी कारोबारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।