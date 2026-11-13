संवाद सहयोगी, कटिहार। Katihar Chhath Ghat Digging Lord Krishna Idol Found: कट‍िहार शहर के दौलत राम चौक स्थित जेके गोला परिसर में कृत्रिम छठ घाट के निर्माण के लिए हो रही खोदाई के दौरान जमीन से भगवान श्रीकृष्ण की धातु की प्रतिमा प्रकट हुई। छठ महापर्व के बीच धरती से भगवान कृष्ण की प्रतिमा निकलने की खबर फैलते ही इलाके में कौतूहल और श्रद्धा का माहौल बन गया तथा दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

जमीन से तीन-चार फीट नीचे दिखी चमकीली वस्तु, मिट्टी हटाने पर निकली प्रतिमा पूर्व वार्ड पार्षद ललन सुलतानिया ने बताया कि छठ पर्व को लेकर मजदूर कृत्रिम घाट निर्माण के लिए मिट्टी खोद रहे थे। इसी दौरान जमीन में तीन से चार फीट नीचे एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। संदेह होने पर जब आसपास की मिट्टी सावधानी से हटाई गई, तो भीतर से भगवान श्रीकृष्ण की आकर्षक प्रतिमा निकली। स्थानीय लोगों के बीच प्रतिमा के अष्टधातु की होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। हालांकि, प्रशासन या विशेषज्ञ स्तर पर प्रतिमा की धातु और इसकी प्राचीनता की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

शिव मंदिर में सुरक्षित रखवाई गई प्रतिमा, छठ के बाद होगी जांच व स्थापना मामले की सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। श्रद्धालुओं की आस्था और मूर्ति की सुरक्षा को देखते हुए उनके मौखिक निर्देश पर प्रतिमा को परिसर में ही स्थित शिव मंदिर में सुरक्षित रखवा दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि बरामद प्रतिमा त्रिभंग नृत्य मुद्रा में है। छठ पूजा संपन्न होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर इसका वजन, लंबाई और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच कराई जाएगी। इसके पश्चात स्थानीय पंडितों और विद्वानों से परामर्श कर पूरे विधि-विधान के साथ प्रतिमा की स्थापना की जाएगी।