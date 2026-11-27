संवाद सूत्र, पोठिया (कटिहार)। शादी के जश्न के बीच हुई एक हृदयविदारक घटना से दोनों परिवार सदमे में हैं। पोठिया थाना क्षेत्र की पोठिया पंचायत के वार्ड संख्या तीन में गुरुवार देर रात प्रीतिभोज के दौरान नवविवाहित दूल्हे की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई।

मृतक की पहचान पोठिया गांव निवासी डॉ. पवन कुमार यादव के रूप में हुई है। वह आयुष चिकित्सक थे और पटना में निजी क्लीनिक चलाते थे। डॉ. पवन की शादी 25 नवंबर को दियारा चांदपुर गांव निवासी अशोक कुमार यादव की पुत्री प्रीति कुमारी से हुई थी। गुरुवार, 26 नवंबर को उनके घर प्रीतिभोज आयोजित किया गया था। रात करीब 11 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह अचेत होकर गिर पड़े। स्वजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलका ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया।

हालांकि, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों और शुभचिंतकों की भीड़ घर पर जुट गई। स्वजन की चीख-पुकार से गांव में शोक छा गया। मृतक के बड़े भाई श्रवण कुमार यादव सेना में कार्यरत हैं और दूसरे भाई चंदन कुमार किसान सलाहकार हैं। 70 वर्षीय मां प्रभा देवी समेत परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर स्थानीय मुखिया हृदय नारायण यादव, जिला परिषद प्रतिनिधि बलराम साह, पैक्स अध्यक्ष निरंजन झा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रदीप प्रभा, पूर्व उपमुखिया मो. समीद और मो. आलमगीर सहित कई लोग पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी।