दीपावली-छठ के लिए रेलवे की सौगात, लुधियाना-पूर्णिया और टाटानगर-कटिहार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

संवाद सहयोगी, कटिहार। दीपावली एवं छठ पूजा को लेकर रेलवे ने दो जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। इस संबंध में कटिहार रेलमंडल के सीनियर डीसीएम सह पीआरओ अनूप कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन 04660/04659 लुधियाना-पूर्णिया फेस्टिवल स्पेशल के रूप में चलेगी।

लुधियाना से यह ट्रेन 5 एवं 9 नवंबर को दोपहर 12 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 9:30 बजे पूर्णिया पहुंचेगी। वापसी में पूर्णिया से 6 एवं 10 नवंबर को रात 11:30 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन सुबह 6:50 बजे लुधियाना पहुंचेगी।