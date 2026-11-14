कटिहार में छठ पर्व पर मातम! गंगा स्नान करने जा रहे परिवार की कार खड़े ट्रक में घुसी, पति-पत्नी समेत 3 की मौत

संवाद सूत्र, मनिहारी (कटिहार)। कटिहार-नारायणपुर फोरलेन सड़क मार्ग पर मनिहारी थाना क्षेत्र के कुतुबपुर के समीप शुक्रवार सुबह पांच बजें भीषण दुर्घटना में चारपहिया वाहन सवार एक दंपति सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतकों की पहचान कटिहार शहर के बैगना निवासी शंभु सिंह, उनकी पत्नी ऊषा देवी और पड़ोसी मंजू रानी साहा के रूप में हुई है। घायलों में सत्यम कुमार, पांच वर्षीय हर्षिता और गोलू कुमार शामिल हैं। उनका मनिहारी के अनुमंडलीय अस्पताल में उपचार चल रहा है।

कुहासे के कारण ट्रक को देख नहीं पाया जानकारी के अनुसार सभी लोग छठ पूजा के लिए मनिहारी गंगा घाट पर स्नान करने शहरी क्षेत्र के बैगना से चारपहिया वाहन से जा रहे थे। कुतुबपुर के समीप तकनीकी खराबी के कारण एक ट्रक सड़क पर खड़ा था। कुहासे और अन्य कारणों से पीछे से आ रहा वाहन ट्रक को नहीं देख पाया और उससे टकरा गया।