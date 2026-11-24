संवाद सहयोगी, मोहनियां (कैमूर)। स्थानीय प्रखंड के 34 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। जिसमें 14 भूमिहीन हैं। शेष भूमि विवाद या नीलाम पत्र वाद के कारण योजना के लाभ से वंचित हैं।

सरकारी तौर पर जमीन उपलब्ध नहीं रहने पर भूमिहीनों को घर बनाने के लिए तीन तीन डिसमिल जमीन खरीद कर देना है। लेकिन मोहनियां प्रखंड में भूमिहीनों इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जिससे चयनित लाभुकों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

34 लाभुक इस योजना के लाभ से वंचित वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक मोहनियां प्रखंड के 18 पंचायतों के 5265 चयनित लाभुकों में 5216 को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया है। ये अपने पक्का मकान में रह रहे हैं।

तकनीकी कारणों से 34 लाभुक इस योजना ले लाभ से वंचित हैं। जिसमें 14 ऐसे हैं जिनके पास घर बनाने को जमीन नहीं है। शेष के लिए भूमि विवाद या नीलाम पत्र वाद बाधक बन रहा है। 411 लाभुकों ने पक्का मकान बनाया पीएम आवास योजना का लाभ लेने में अकोढ़ी मेला पहले स्थान पर - मोहनियां प्रखंड का अकोढ़ी मेला पंचायत पीएम आवास योजना का लाभ लेने में पहले स्थान पर है। इस पंचायत के 411 लाभुकों ने पक्का मकान बनाया है। दूसरे स्थान पर मुजान पंचायत है। जहां के 385 चयनित लाभुकों में 379 ने मकान निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।

तीसरे स्थान पर कटरा कला पंचायत है। जहां के 377 लाभुकों को उक्त योजना के लिए चयनित किया गया था। जिसमें 375 का आवास पूर्ण हो चुका है। दादर पंचायत के 375 चयनित लाभुकों में 373 ने आवास निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।