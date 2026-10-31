बचपन में उठ गया पिता का साया, मां से प्रेरणा लेकर बटियों ने रचा इतिहास; एक एम्स में डॉक्टर तो दूसरी बनी अफसर

संवाद सहयोगी, मोहनियां। 'परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, वे खुद ही छू लेते हैं बुलंदियां आसमानों की' इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है स्थानीय प्रखंड के केकढा गांव की तीन सगी बहनों ने।

स्व. रामनारायण और सरिता कुंवर की तीन पुत्रियों में खुशबू कुमारी, पूजा कुमारी व आकांक्षा कुमारी का नाम शामिल है। बचपन में ही इनके सिर से पिता का साया उठ गया।

पति की मौत के बाद सरिता कुंवर के सामने बच्चे-बच्चियों की परवरिश और शिक्षा की समस्या खड़ी हो गई, लेकिन उन्होंने इसका डटकर सामना किया और नौकरी पाने का प्रयास जारी रखा।

वर्ष 2000 में सरकारी शिक्षिका के रूप में उनका चयन हो गया। इससे उनका आत्मबल बल बढ़ गया। संघर्ष के दौर में यह उम्मीद की किरण थी। दादा जगदीश सिंह व्यास के संरक्षण और मां की प्रेरणा से खुशबू, पूजा और आकांक्षा ने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया।