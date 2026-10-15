कैमूर में 1000 एकड़ में बनेगा औद्योगिक पार्क, 781 एकड़ जमीन चिह्नित; 230 करोड़ से ज्यादा का आकलन

जागरण संवाददाता, भभुआ(कैमूर)। बिहार के कैमूर जिले में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने की तैयारी तेज हो गई है। जिले में प्रस्तावित औद्योगिक पार्क के लिए प्रशासन ने चांद और चैनपुर अंचल के पांच राजस्व गांवों में अब तक 781.18 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली है।

योजना के तहत कुल 1,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। ऐसे में शेष जमीन की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है। यदि योजना आगे बढ़ती है, तो कैमूर में नए उद्योगों के लिए आधार तैयार हो सकता है।

1,000 एकड़ का लक्ष्य, अब भी 218 एकड़ से ज्यादा जमीन की तलाश प्रस्तावित औद्योगिक पार्क के लिए चिह्नित भूमि निर्धारित लक्ष्य से अभी कम है। प्रशासन को कुल 1,000 एकड़ जमीन जुटानी है, जबकि अब तक 781.18 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है।

इस तरह लक्ष्य पूरा करने के लिए करीब 218.82 एकड़ अतिरिक्त जमीन की पहचान करनी होगी। इसी कड़ी में भभुआ के अपर समाहर्ता (एडीएम) चंद्रशेखर आजाद ने चांद और चैनपुर प्रखंड पहुंचकर चिह्नित भूमि का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जमीन की स्थिति और उपलब्धता का जायजा लिया गया।

भारतमाला परियोजना के उत्तर में विकसित करने की योजना औद्योगिक पार्क को भारतमाला परियोजना के ठीक उत्तर दिशा में विकसित करने की योजना है। इस क्षेत्र में बड़े भूखंड पर औद्योगिक गतिविधियां विकसित करने की पहल कैमूर के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

हालांकि, परियोजना का वास्तविक स्वरूप भूमि संबंधी औपचारिकताओं, आवश्यक स्वीकृतियों और आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। चिह्नित जमीन की प्राक्कलित राशि 230 करोड़ रुपये से अधिक प्रशासन की ओर से चिह्नित भूमि की प्राक्कलित राशि 2 अरब 30 करोड़ 64 लाख 97 हजार 9 रुपये बताई गई है। यह राशि भूमि के लिए किया गया अनुमान है।

इसे परियोजना की कुल लागत या अंतिम अधिग्रहण राशि नहीं माना जा सकता। भूमि से जुड़ी प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। उद्योग लगे तो स्थानीय युवाओं को मिल सकती है राहत कैमूर में औद्योगिक पार्क विकसित होने से जिले में निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यदि यहां उद्योग स्थापित होते हैं, तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद रहेगी।