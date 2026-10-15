मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर: बिहार में ₹4 प्रति वर्गफुट किराये पर औद्योगिक शेड, निवेश का बड़ा मौका

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में उद्योग लगाने की योजना बना रहे उद्यमियों के लिए मुजफ्फरपुर का मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज़ क्लस्टर एक अहम विकल्प बनकर सामने आया है। महवाल औद्योगिक क्षेत्र में विकसित इस क्लस्टर में चमड़ा, जूते-चप्पल और उनसे जुड़े उत्पादों की विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए आधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई गई है। कम किराये पर तैयार औद्योगिक शेड, साझा मशीनें और सरकारी निवेश प्रोत्साहन इस परियोजना की प्रमुख खासियत हैं।

₹4 प्रति वर्गफुट में किराये पर मिलेंगे प्लग-एंड-प्ले शेड 62.17 एकड़ में फैले इस क्लस्टर में कुल 48 औद्योगिक भूखंड हैं। यहां तीन प्लग-एंड-प्ले भवनों में लगभग एक लाख वर्गफुट क्षेत्र उपलब्ध है। उद्यमी इन तैयार शेडों को महज ₹4 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की रियायती दर पर किराये पर ले सकते हैं। इसके अलावा, अपनी उत्पादन क्षमता और जरूरत के अनुसार औद्योगिक भूखंड लीज पर लेने का विकल्प भी उपलब्ध है। तैयार बुनियादी ढांचे के कारण उद्यमियों को इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया में सहूलियत मिल सकती है।

महंगी मशीनों पर शुरुआती खर्च का बोझ होगा कम इस क्लस्टर में साझा उपयोग के लिए कई तरह की उत्पादन मशीनें उपलब्ध हैं। इनमें फ्लैटबेड सिंगल और डबल नीडल सिलाई मशीनें, सिलिंडर बेड सिलाई मशीनें, स्वचालित स्टिचिंग मशीनें, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें, फॉर्मिंग मशीनें और टो पफ अटैचिंग मशीनें शामिल हैं।

इन सुविधाओं से जूते-चप्पल और चमड़े से जुड़े उत्पाद बनाने वाली इकाइयों को जरूरी मशीनों तक पहुंच मिल सकती है। खासकर नए उद्यमियों के लिए साझा मशीनों की सुविधा शुरुआती पूंजीगत खर्च को कम करने में मददगार हो सकती है। परिसर में उत्पाद प्रदर्शन केंद्र और अन्य साझा उपयोगिताएं भी उपलब्ध हैं।

ट्रेनिंग से लेकर रिसर्च तक की सुविधा क्लस्टर में केवल उत्पादन पर ही नहीं, बल्कि कुशल श्रमिक तैयार करने और उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया गया है। यहां प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत संरचना के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के मुताबिक मानव संसाधन विकसित करने में मदद मिलेगी। अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं नए उत्पादों और तकनीकों को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती हैं। इसके साथ ही श्रमिक कल्याण से जुड़ी सामाजिक सुविधाओं का उद्देश्य बेहतर कार्य-परिवेश तैयार करना है। ₹1 की टोकन राशि पर जमीन का प्रावधान, लेकिन शर्तें लागू बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP) 2025 के तहत पात्र निवेशकों के लिए भूमि आवंटन से जुड़े विशेष प्रावधान किए गए हैं। निर्धारित शर्तों के अधीन ₹100 करोड़ का निवेश और 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली परियोजनाओं के लिए 10 एकड़ भूमि, ₹1,000 करोड़ के निवेश पर 25 एकड़ भूमि तथा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के ₹200 करोड़ के निवेश पर 10 एकड़ भूमि मात्र ₹1 की टोकन राशि पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।