मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर: बिहार में ₹4 प्रति वर्गफुट किराये पर औद्योगिक शेड, निवेश का बड़ा मौका
मुजफ्फरपुर में मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर उद्यमियों के लिए ₹4 प्रति वर्गफुट पर औद्योगिक शेड और साझा मशीनें ...और पढ़ें
HighLights
मुजफ्फरपुर में ₹4/वर्गफुट पर औद्योगिक शेड उपलब्ध।
साझा मशीनें और प्रशिक्षण सुविधाएं निवेश को बढ़ावा देंगी।
BIIPP 2025 के तहत आकर्षक सरकारी प्रोत्साहन।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में उद्योग लगाने की योजना बना रहे उद्यमियों के लिए मुजफ्फरपुर का मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज़ क्लस्टर एक अहम विकल्प बनकर सामने आया है। महवाल औद्योगिक क्षेत्र में विकसित इस क्लस्टर में चमड़ा, जूते-चप्पल और उनसे जुड़े उत्पादों की विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए आधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई गई है। कम किराये पर तैयार औद्योगिक शेड, साझा मशीनें और सरकारी निवेश प्रोत्साहन इस परियोजना की प्रमुख खासियत हैं।
₹4 प्रति वर्गफुट में किराये पर मिलेंगे प्लग-एंड-प्ले शेड
62.17 एकड़ में फैले इस क्लस्टर में कुल 48 औद्योगिक भूखंड हैं। यहां तीन प्लग-एंड-प्ले भवनों में लगभग एक लाख वर्गफुट क्षेत्र उपलब्ध है।
उद्यमी इन तैयार शेडों को महज ₹4 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की रियायती दर पर किराये पर ले सकते हैं। इसके अलावा, अपनी उत्पादन क्षमता और जरूरत के अनुसार औद्योगिक भूखंड लीज पर लेने का विकल्प भी उपलब्ध है। तैयार बुनियादी ढांचे के कारण उद्यमियों को इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया में सहूलियत मिल सकती है।
महंगी मशीनों पर शुरुआती खर्च का बोझ होगा कम
इस क्लस्टर में साझा उपयोग के लिए कई तरह की उत्पादन मशीनें उपलब्ध हैं। इनमें फ्लैटबेड सिंगल और डबल नीडल सिलाई मशीनें, सिलिंडर बेड सिलाई मशीनें, स्वचालित स्टिचिंग मशीनें, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें, फॉर्मिंग मशीनें और टो पफ अटैचिंग मशीनें शामिल हैं।
इन सुविधाओं से जूते-चप्पल और चमड़े से जुड़े उत्पाद बनाने वाली इकाइयों को जरूरी मशीनों तक पहुंच मिल सकती है। खासकर नए उद्यमियों के लिए साझा मशीनों की सुविधा शुरुआती पूंजीगत खर्च को कम करने में मददगार हो सकती है। परिसर में उत्पाद प्रदर्शन केंद्र और अन्य साझा उपयोगिताएं भी उपलब्ध हैं।
ट्रेनिंग से लेकर रिसर्च तक की सुविधा
क्लस्टर में केवल उत्पादन पर ही नहीं, बल्कि कुशल श्रमिक तैयार करने और उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया गया है।
यहां प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत संरचना के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के मुताबिक मानव संसाधन विकसित करने में मदद मिलेगी।
अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं नए उत्पादों और तकनीकों को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती हैं। इसके साथ ही श्रमिक कल्याण से जुड़ी सामाजिक सुविधाओं का उद्देश्य बेहतर कार्य-परिवेश तैयार करना है।
₹1 की टोकन राशि पर जमीन का प्रावधान, लेकिन शर्तें लागू
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP) 2025 के तहत पात्र निवेशकों के लिए भूमि आवंटन से जुड़े विशेष प्रावधान किए गए हैं।
निर्धारित शर्तों के अधीन ₹100 करोड़ का निवेश और 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली परियोजनाओं के लिए 10 एकड़ भूमि, ₹1,000 करोड़ के निवेश पर 25 एकड़ भूमि तथा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के ₹200 करोड़ के निवेश पर 10 एकड़ भूमि मात्र ₹1 की टोकन राशि पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
अन्य निवेशकों के लिए BIADA की निर्धारित भूमि दर के 50 प्रतिशत पर भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान भी शामिल है। इन सुविधाओं का लाभ संबंधित पात्रता और नीति की शर्तों के अनुसार ही मिलेगा।
ब्याज अनुदान और SGST प्रतिपूर्ति से भी मिल सकती है राहत
पात्र औद्योगिक इकाइयों को नीति के तहत ब्याज अनुदान, SGST प्रतिपूर्ति और पूंजीगत सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन मिल सकते हैं।
प्रावधानों में ₹40 करोड़ तक ब्याज अनुदान, 100 प्रतिशत तक SGST प्रतिपूर्ति और 14 वर्षों में स्वीकृत परियोजना लागत के 300 प्रतिशत तक शुद्ध SGST प्रतिपूर्ति का विकल्प शामिल है।
इसके अलावा, स्वीकृत परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी का विकल्प भी दिया गया है। इन प्रोत्साहनों का लाभ संबंधित नियमों, पात्रता और लागू शर्तों के अधीन होगा।
आवश्यक स्वीकृतियों के लिए BIADA और राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) के माध्यम से सिंगल विंडो सहायता भी उपलब्ध है।
रेलवे स्टेशन परिसर में, NH-28 भी करीब
महवाल रेलवे स्टेशन क्लस्टर परिसर में ही स्थित है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग-28 भी इसके निकट है। मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय करीब 25 किलोमीटर और दरभंगा हवाई अड्डा लगभग 68 किलोमीटर दूर है।
यह कनेक्टिविटी कच्चे माल की आपूर्ति, तैयार उत्पादों की ढुलाई और श्रमिकों की आवाजाही में मददगार हो सकती है। परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता विनिर्माण इकाइयों के संचालन और बाजारों तक पहुंच के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
निवेश और कारोबार विस्तार के लिए मौका
आधुनिक औद्योगिक शेड, साझा उत्पादन मशीनें, प्रशिक्षण सुविधाएं और निवेश प्रोत्साहन इस क्लस्टर को चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग से जुड़े उद्यमियों के लिए एक संभावित निवेश स्थल बनाते हैं।
यहां नई इकाइयां स्थापित करने के साथ मौजूदा कारोबार का विस्तार करने के विकल्प भी तलाशे जा सकते हैं।
इच्छुक उद्यमी उपलब्ध सुविधाओं, भूखंडों, किराये और निवेश प्रोत्साहनों की विस्तृत जानकारी के लिए BIADA की आधिकारिक वेबसाइट https://biada1.bihar.gov.in/ पर जा सकते हैं।
आवेदन करने से पहले संबंधित योजना की पात्रता, भूमि आवंटन की शर्तों और प्रोत्साहनों के नवीनतम नियमों की पुष्टि करना जरूरी होगा।