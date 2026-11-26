संवाद सहयोगी, मोहनियां (कैमूर)। आम आवाम को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को सरकार ने हर घर नल योजना का ताना बाना बुना था। लेकिन पीएचइडी के अधिकारियों की उदासीनता से यह योजना धरातल पर साकार नहीं दिख रही है। मोहनियां प्रखंड के जिगिना गांव में एक साल से हर घर नल जल योजना ठप है।

ग्रामीणों की बार बार शिकायत के बाद पीएचइडी के अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। प्रखंड कार्यालय में आयोजित पंचायत समिति व 20 सूत्री की बैठक में भी सदस्यों ने जिगिना गांव में बंद पड़ी जलापूर्ति योजना का मुद्दा उठा। कनीय अभियंता को जलापूर्ति योजना को चालू कराने का निर्देश बीडीओ ने बैठक में मौजूद विभाग के कनीय अभियंता को जलापूर्ति योजना को चालू कराने का निर्देश दिया। लेकिन अभी तक समस्या यथावत है। ग्रामीण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं।

जिगिना मोहनियां प्रखंड के अकोढ़ी मेला पंचायत का गांव है। इस पंचायत में 13 वार्ड हैं। सभी वार्डों का यही हाल है। लोग शुद्ध पेयजल को तरस रहे हैं। जिगिना गांव में लगे सभी चापाकल बेकार पड़े हैं। पानी टंकी शोभा की वस्तु बनकर रह गई है।

उदासीनता ग्रामीणों का दर्द बढ़ा विभागीय अधिकारियों की उदासीनता ग्रामीणों का दर्द बढ़ा रही है। जिगिना गांव जिला के पेयजल की समस्या से ग्रस्त गांवों की सूची में शामिल है। यहां का जलस्तर काफी नीचे है। ढाई सौ फीट से नीचे का पानी ही पीने लायक है। ऊपर का जल स्तर खारा है। गांव के भीतर के कुएं का पानी भी पीने लायक नहीं है।

गांव में शिवमंदिर के समीप तालाब के बगल में हर घर नल जल योजना के तहत बोरिंग कराकर टंकी लगाई गई है। घरों तक जलापूर्ति के लिए पाइप बिछाया गया है। लेकिन इस योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। गांवमे जो लोग सक्षम हैं उनके घर चापाकल या सबमर्शिबल पंप लगा है। यहां से जरूरत मंद पानी लाकर प्यास बुझाते हैं। गरीब परिवार के लोगों को पेयजल के लिए भटकना पड़ता है।